МИД хочет составить "Акт Сенцова" для усиления санкционного давления на РФ

МИД планирует разработать "Акт Сенцова" по образцу американского "Акта Магнитского". Фото: nv.ua

Министерство иностранных дел Украины планирует создать украинский "Акт Сенцова" по образцу американского "Акта Магнитского" с целью наложения санкций на нарушителей прав человека в России.

Об этом рассказал посол по особым поручениям, специальный представитель по вопросам санкционной политики Алексей Макеев в материале для "Зеркала недели".

По его словам, речь пойдет о разработке процедуры наложения санкций и дальнейшего преследования украинскими правоохранительными органами тех иностранных должностных лиц, которые системно нарушают права человека, обвиняются в организации и заказе убийств, похищений, пыток и бесчеловечного обращения, в вынесении неправомерных и политически мотивированных приговоров.

Макеев сообщил, что планируется, в частности, создание открытого реестра санкций, в котором органы власти, а также украинские и иностранные компании смогут проверить, не находится ли их потенциальный контрагент под международными или украинскими санкциями.

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Также уже подготовили предложения о внесении изменений в Административный и Уголовный кодексы, предусматривающие привлечение юридических и физических лиц, нарушающих санкционные режимы, к административной или уголовной ответственности.

"Для того, чтобы санкции были действенными, мы планируем разработать четкие алгоритмы - введение санкций, присоединение обязательных к выполнению санкций Совета Безопасности ООН, имплементацию в национальное законодательство санкций Европейского Союза. А также создать систему мониторинга эффективности санкций, которая придаст важную аналитическую составляющую в процессе принятия решений и позволит оперативно совершенствовать санкционные ограничения", - сообщил Макеев.

"Акт Магнитского" впервые утвердил в США экс-президент Барак Обама в декабре 2012 года. Он запретил 18 российским чиновникам и бизнесменам въезд в США, и использование банковской системы, а их активы были заморожены. Позже, в 2016 году, закон расширили и теперь он распространяется более чем на 40 нарушителей прав человека во всем мире.