Международные авиакомпании отменили рейсы в Израиль

В то же время в посольстве Молдовы сообщили, что Израиль полностью закрыл небо на три дня. Фото: Pixabay

Из-за обострения израильско-палестинского конфликта все иностранные авиаперевозчики приостановили полеты в Израиль.

Об этом информирует государственная израильская радиостанция Kan. Авиакомпании вынуждены были пойти на такой шаг из-за продолжающихся ракетных обстрелов из сектора Газа.

При этом одними из последних приостановили полеты в Израиль авиакомпании из Объединенных Арабских Эмиратов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 100 граждан Украины хотят выехать из Сектора Газа - спикер МИД

В то же время в посольстве Молдовы сообщили, что Израиль полностью закрыл небо на три дня.

"В связи с массовыми ракетными ударами по израильской территории, включая израильские аэропорты, по соображениям безопасности, израильские власти запретили все рейсы в Израиль и из Израиля до 17 мая 2021 года включительно", - отметили в дипведомстве.

Армия обороны Израиля уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС в Секторе Газа. Это произошло "в ответ на более 200 ракет, выпущенных из Газы по Израилю", как указали в ЦАХАЛе. Как указано, около 30 ракет упало в Секторе Газа. Было перехвачено более 100 ракет.