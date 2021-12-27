Международная организация назвала Лукашенко коррупционером года

За кандидатуру Лукашенко жюри проголосовало единогласно. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко получил от Международной организации Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) звания "Коррупционер года-2021".

Об этом сообщает OCCRP.

Группа из шести журналистов и ученых, изучающих коррупцию и освещающих ее вопросы, без труда выбрала Лукашенко, несмотря на рекордное количество кандидатов в 1167 человек. Впервые за десятилетие вручения глобальных наград "Человек года" решение было принято единогласно.

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"Это был знаменательный год для коррупции, но Лукашенко выделялся из толпы", — сказал Дрю Салливан, соучредитель OCCRP, который был судьей в комиссии.

Центр отмечает, что за последний год Лукашенко:

• организовал потоки государственных средств олигархам, близким к его семье;

• приказал перехватить и посадить в Минске пассажирский самолет Ryanair с белорусским диссидентом Романом Протасевичем на борту с нарушением международного воздушного права;

• спровоцировал миграционный кризис, направив тысячи беженцев в границу Беларуси с Евросоюзом;

• распространял дезинформацию о коронавирусе и методах лечения.

В 2014 году награду получил президент России Владимир Путин, а в 2018 году "Данске Банк" за отмывание средств.