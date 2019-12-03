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вторник, 03 декабря 2019 15:22

Между Германией и Россией назревает конфликт - СМИ

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Между Германией и Россией назревает конфликт - СМИ
В случае расследования убийства начнется дипломатический конфликт между Германией и Россией. Фото: rubryka.com

Федеральная прокуратура Германии хочет расследовать убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого застрелили в центре Берлина 23 августа этого года.

Решение об этом должны принять в ближайшие дни, сообщает Spiegel Online.

Это будет означать, что немецкие следственные органы официально подозревают российскую власть в организации убийства. Федеральная прокуратура берется расследовать такие преступления только когда есть подозрение, что в них замешаны спецслужбы другого государства.

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В случае расследования начнется дипломатический конфликт между Германией и Россией. После покушения на экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании в марте 2018 года, в котором подозревают сотрудников ГРУ, 15 стран Европы выслали более 30 российских дипломатов. До сих пор немецкий МИД и ведомство федерального канцлера указывали на то, что нет надежных сведений, подтверждающих российское участие в убийстве в Берлине. В Кремле категорически отвергают обвинения в причастности российского государства к преступлению.

Предполагаемого убийцу Зелимхана Хангошвили задержали в тот же день благодаря свидетелям. Им оказался человек с российским паспортом на имя Вадима Соколова. В общем расследовании Bellingcat, The Insider, Dossier Center и Spiegel Online, опубликованном в конце сентября, пришли к выводу, что "Вадим Соколов" ездил в Берлин "под чужим именем при активной поддержке российского государства, которое создало целостную легенду фиктивной личности" .

49-летний "Соколов" получил российский индивидуальный номер налогоплательщика только в июле 2019 года. По адресу, где якобы он проживает в России, человека с таким именем никто не знает. Телефон места работы "Соколова", заявленный в пакете документов для шенгенской визы, полностью совпадает с номером компании во владении министерства обороны РФ. Паспорт, который предъявил "Соколов", ему выдали за 11 дней до заполнения заявки на визу. Человека, чье имя, место и дата рождения соответствовали данным, указанным в паспорте и визовой заявке "Вадима Соколова", нет ни в одной из доступных баз данных российских граждан, находящихся в распоряжении расследователей.

Хангошвили застрелили в парке Малый Тиргартен в самом центре Берлина 23 августа. Он был полевым командиром во время второй чеченской войны. В России власти объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили бежал в Германию после того, как в 2015 году на него в Грузии совершили очередное покушение.

В начале марта 2018 в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская премьер Тереза Мэй позже заявила в парламенте, что Скрипачи были отравлены веществом "Новичок" (А-234), разработанной в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что все химическое оружие РФ уничтожено 2017 года под контролем Организации по запрещению химического оружия.

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