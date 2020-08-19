"Между демократией и Кремлем" - бывший посол Украины в Беларуси раскритиковал нашу официальную позицию

Бессмертный раскритиковал позицию Киева по Беларуси. Фото: Главком

Белорусы и Европа ждут от Киева активной позиции. Украина прошла три революции, понимает предмет вопроса. Но наше руководство предпочитает спячку, говорит бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

"Не видно действий, которые могли бы сформировать позицию Украины. Ценностный выбор нашей власти застрял между демократией и попыткой не побеспокоить Кремль, не задеть белорусские власти, которые уже выглядят банкротом. Возникла дистанция между Украиной и ЕС. Брюссель не признает Лукашенко президентом и готов помогать протестующим. Киев не поздравил его с победой, но и ничего не требует. Молчит. А должен изначально говорить о нарушении Международного пакта о гражданских и политических правах, об избиении людей. Они не нарушали закон, просто заявили о своей позиции. Подчеркнуть, что кадровые войска запрещено использовать для внутренних урегулирований. Требовать провести повторно выборы и сформировать переходное правительство в Беларуси. Украина должна обратиться в Совет Безопасности ООН, ОБСЕ и Совет Европы", - говорит экс-посол.

Выдача вагнеровцев России должна быть последним пунктом в нашей позиции, а не одним из первых", считает.

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"Не вижу, чтобы Украина пыталась обезопасить себя от угроз, потерь. Например, возможны проблемы с поставками горюче-смазочных материалов и компонентов для оборонно-промышленных предприятий. Целесообразность переноса площадки для переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу в связи с протестами в Минске зависит от нашей тактики и стратегии. Если они направлены на поддержку белорусской оппозиции, то присутствие ОБСЕ в столице Беларуси существенно бы поддержало народ. Другое дело - если наши представители в ТКГ имеют целью замораживание конфликта на Донбассе", - заключает.

Год назад, 13 августа 2019-го, президент Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске. О решении Бессмертный узнал из сообщений в медиа. В подгруппе работал с 9 июля 2019 года по инициативе Зеленского.