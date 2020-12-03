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Металлические крыши срывало и уносило со скоростью до 300 км/ч

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Металлические крыши срывало и уносило со скоростью до 300 км/ч
Последствия стихии в провинции Восточный Давао / Wikipedia

4 декабря 2012-го тайфун 5 категории "Пабло" обрушился на Филиппины. Наводнение разрушило целые деревни и унесло жизни более тысячи человек. Это был сильнейший тайфун, который когда-либо обрушился на острова Юго-Восточной Азии.

В наиболее пострадавших районах, в провинциях Долина Компостела и Восточный Давао, проливные дожди вызвали оползни и наводнения. Большая вода разрушила фермерские и шахтерские города на побережье, сравняв с землей банановые плантации, и полностью уничтожив средства к существованию некоторых общин.

Некоторые города были полностью разрушены, оставив после стихии кучи грязи на месте бывших домов. Железные крыши домов срывало порывами ветра до 300 км/ч, и они летали, как летающие мачете. Более 200 тыс человек оказались изолированными на время, не имея возможности никуда добраться из-за оползней и подъема воды.

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Когда в конце ноября шторм впервые обнаружили на радарах, опасность не заметили. Но 30 ноября он быстро набрал силу и скорость. Как только правительство осознало угрозу, поспешил эвакуировать людей из наиболее опасных районов. Но жителей было сложно убедить.

Около 20 тайфунов и штормов ежегодно обрушиваются на северные и центральные Филиппины, но редко на южные регионы. Предупреждение об эвакуации серьезно не воспринимали.

Даже более 170 тыс. филиппинцев, которые прислушались к предупреждению о побеге, и эвакуировались, потерпели. Наводнения и сильные ветры ударили даже по местам, где жители должны были быть в безопасности.

Погибших вычисляли сотнями. Их количество росло с течением времени, а пропавших без вести так и не находили. Сотни тысяч филиппинцев остались в нищете. В 2013-м Филиппины пережили еще один сильный тайфун "Хайян". На восстановление после этих стихийных бедствий понадобились годы.

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Дата
04
декабря

Металлические крыши срывало и уносило со скоростью до 300 км/ч

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