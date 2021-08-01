Мертвое тело перепутали с манекеном и выбросили на помойку

В канадском городе Шербрук обгоревшее тело женщины выбросили в мусорник.
23 июля возле одного из заводов города произошел пожар. Несколько свидетелей рассказали пожарным, что кто-то поджег силиконовый манекен, сообщает Global News.
На месте пожара обнаружили нечто, похожее на обгоревший манекен. Полицейские согласились поместить это в мусорный контейнер на территории отделения полиции.
В тот день местный житель сообщил об исчезновении жены. С помощью сигнала мобильного телефона нашли ее машину. Она была у места пожара.
Полицейские осмотрели находку и обнаружили, что это тело женщины. Полицейские сообщили судебным медикам и директору уголовных расследований. Патологоанатом сообщил, что при высокой температуре тело мертвого человека быстро теряет влагу и уменьшается в размерах. Поэтому тело женщины приняли за обгоревший манекен.
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Руководитель полиции извинился за инцидент.
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