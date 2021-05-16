Мэром города стал 22-летний гендерквир

Новый мэр не считает себя ни мужчиной, ни женщиной, а идентифицирует себя как гендерквир. Фото: North Wales Live

Выпускник Бангорського университета Оуэн Дж. Хуркум совсем недавно был назначен на должность мэра уэльского города Бангор. Он стал самым молодым мэром города - ему всего 22 года.

Оуэн, который родился в пригороде Лондона Харроу, но прожил в Бангоре почти пять лет, был единогласно избран мэром города. Об этом пишет издание Daily Post.

Проработав заместителем мэра в течение года, Оуэн сказал, что для него было "честью" получить высшую должность, и надеется, что эта роль позволит улучшить город и объединить общины.

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По словам нового мэра, он будет работать над привлечением "большего количества средств для улучшения центральной улице, увеличение количества зеленых насаждений и развития взаимосвязи между университетом и самим городом".

А еще молодой мэр рассказал, чем он будет отличаться от других. Он не считает себя ни мужчиной, ни женщиной, а идентифицирует себя как гендерквир.

Манчестерский университет обнародовал рекомендации, где призывает сотрудников использовать гендерно-нейтральные термины вместо слов, указывающих на пол человека.