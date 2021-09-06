Меркель прокомментировала возможность переговоров с "Талибаном"

Меркель назвала "хорошим сигналом" то, что кабульский аэропорт снова открыли для полетов. Фото: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает за открытие политического диалога с "Талибаном", захватившего власть почти во всем Афганистане.

Диалог необходим, чтобы эвакуировать из Кабула афганцев, ранее сотрудничавших с немецкими организациями, заявила она во время пресс-конференции в Хагене в воскресенье, пишет Deutsche Welle. Такое решение поддерживает и кандидат на пост канцлера ФРГ Армин Лашет.

"Мы должны говорить с ними. Ведь именно с ними сейчас приходится иметь дело. Мы хотим вывести из страны людей, работавших в немецких организациях развития, и которые чувствуют угрозу", - сказала Меркель.

Переговоры с представителями террористического движения также позволят продолжить поставки гуманитарной помощи в Афганистан. Она назвала "хорошим сигналом" то, что кабульский аэропорт снова открыли для полетов.

Комментарии Меркель прозвучали после того, как представитель талибов Забихул Муджахид заявил, что группа хотела бы "крепких и официальных дипломатических отношений с Германией".

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ может восстановить работу дипломатического офиса в Кабуле при условии, что талибы будут "уважать основные права человека и женщин в частности".

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Германия эвакуировала из Афганистана сотрудников ЕС и НАТО, журналистов, правозащитников и других лиц, нуждающихся в защите. Среди эвакуированных афганцев оказались террористы и потенциальные преступники.