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четверг, 24 июня 2021 17:55

Меркель пригласила Путина на саммит ЕС: реакция лидеров стран

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Меркель пригласила Путина на саммит ЕС: реакция лидеров стран
Лидеры ЕС не хотят видеть Путина на саммите, куда его пригласила Меркель. Фото: publichka.info

Канцлерка Германии Ангела Меркель и президент Франции Эманнуэль Макрон хотят позвать лидера РФ Владимира Путина на саммит на уровне глав государств и правительств.

Лидеры ЕС в Twitter выразили свое мнение относительно участия российского президента в саммите.

Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал идею Меркель и Макрона. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также выступил "за", но отказался участвовать в переговорах, на которых будет присутствовать Путин.

Однако другие лидеры ЕС резко осудили идею участия главы Кремля на саммите. По словам президента Литвы Гитанаса Науседа, эта идея похожа на "попытку пригласить медведя, чтобы он мог хранить горшок с медом в безопасности".

"Мы должны быть крайне осторожны, это не похоже на отношения России с Соединенными Штатами", - прокомментировал Науседа, намекая на двух соперников, которые имеют ядерное оружие.

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Премьер Польши Матеуш Моравецкий поставил условие для участия Путина в саммите.

"Только уход России от своей агрессивной политики в отношении соседей, в частности к Украине, Польше, может послужить основой для открытия обширного диалога", - заявил Моравецкий.

По словам премьер-министерки Эстонии Кайи Каллас, она хочет знать мотивы, лежащие на основе того, что Меркель и Макрон предлагают позвать лидера РФ на саммит, ведь политика России не изменилась.

"Некоторые государства-члены предложили это, но это совершенно новое предложение. В прошлый раз у нас была очень открытая и откровенная дискуссия. И у всех нас было одно и то же мнение, что Россия представляет растущую угрозу для Европейского Союза, поэтому мой вопрос в том, какой результат этого саммита, что мы получаем от этого и что изменилось?", - прокомментировала Каллас.

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Европейский Союз не может стремиться к диалогу на высшем уровне с Россией без изменений со стороны Кремля, который аннексировал Крым у Украины и поддерживает боевиков на востоке страны.

"Диалог должен пойти и на определенные затраты для России. В противном случае, похоже, Россия аннексирует Крым, ведет войну в Донбассе, а Европа пожимает плечами и продолжает искать диалога. Россия не примет такую ​​уступку как признак силы ЕС", - заявил он.

Канцлерка Германии Ангела Меркель предложила пригласить на саммит лидеров стран-членов ЕС президента России Владимира Путина. Эту идею поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Встретиться в таком формате европейские лидеры готовы, чтобы попытаться улучшить отношения с РФ.

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