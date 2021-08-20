Меркель приехала к Путину в годовщину отравления Навального

Меркель в последний раз встречается с Путиным как канцлер. После выборов в ФРГ, которые пройдут за месяц, она уйдет с политики / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 20 августа, прибыла в Москву, где у нее прошла встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Для Меркель это последний визит в Москву в качестве главы правительства, поскольку уже осенью покинет пост. Она приехала в годовщину отравления российского оппозиционера Навального, которого отравили 20 августа 2020 года. Об этом пишет издания "Фокус".

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Первым делом немецкий канцлер приняла участие в возложении венка к могиле неизвестного солдата. Затем отправилась непосредственно на переговоры с главой Кремля, в ходе которых планируется обсуждение двусторонних немецко-российских отношений, и международных проблем, включая Украину.

Перед началом встречи Путин подарил Меркель букет цветов. Сама она заявила, что у России и Германии есть ряд разногласий, но страны будут поддерживать контакты. Немного пообщавшись перед журналистами, они отправились на закрытую часть встречи.

У Меркель на 22 августа также запланирован официальный визит в Киев, во время которого она проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, во время встречи лидеры стран планируют обсудить вопросы мира на Донбассе и безопасности, в том числе в газовой сфере. А 31 августа в Вашингтоне должна состояться встреча Зеленского и американского президента Джо Байдена.

Опубликована программа официального визита Меркель в Украину. На встрече с Зеленским обсудят экономическое сотрудничество и Минские соглашения. Кроме того, канцлер встретится с премьером Денисом Шмыгалем.