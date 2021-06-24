Меркель предлагает пригласить Путина на саммит ЕС - Кремль отреагировал

У Путина согласились на предложение Меркель об улучшении отношений России и ЕС. Фото: Reuters

Европейский Союз выразил желание наладить непосредственный диалог с президентом России Владимиром Путиным, чтобы попытаться улучшить отношения с Москвой.

Об этом 24 июня заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По словам европейских дипломатов, Меркель хочет, чтобы ЕС рассмотрел возможность приглашения Путина на саммит с лидерами Евросоюза.

Также Германия и Франция призвали к новой стратегии ЕС в отношении более тесного сотрудничества с Россией.

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В Кремле положительно оценили предложение канцлера по восстановлению диалога с Путиным.

"Инициативу расцениваем положительно. Президент Путин является сторонником создания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой", - прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить на саммит лидеров стран-членов ЕС президента России Владимира Путина. Эту идею поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. Встретиться в таком формате европейские лидеры готовы, чтобы попытаться улучшить относили с РФ.