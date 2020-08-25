Меркель отреагировала на отравление Навального

Меркель выступила с заявлением относительно Навального. Фото: Reuters

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр иностранных дел Гайко Маас совместно требуют от России тщательного и прозрачного расследования обстоятельств отравления оппозиционного политика Алексея Навального.

Реакция немецких властей появилась после того, как клиника "Шарите" обнародовала информацию о веществе, которым отравили Навального, говорится в заявлении немецких политиков, размещенном на сайте Бундестага.

Меркель и Маас подчеркивают, что все причастные к событию лица должны быть привлечены к ответственности.

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"Учитывая выдающуюся роль, которую господин Навальный играет в политической оппозиции в России, призываем российские власти срочно расследовать это преступление до последней детали - и делать это полностью прозрачно".

Берлинская клиника "Шарите", куда был доставлен Алексей Навальный, сообщила о результатах исследований - политика отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.