Меркель и Байден во время телефонного разговора призвали Россию не стягивать войска к границе Украины

Меркель и Байден обсудили Украину. Фото: Голос Америки

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом в том числе украинскую тематику.

Два лидера во время телефонного разговора обсудили ситуацию на востоке Украины, заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, сообщает Reuters.

Канцлер и президент считают, что "Россию надо призывать к сокращению последнего усиления войск, чтобы добиться деэскалации ситуации".

Кроме того, Меркель и Байден обменялись мнениями по борьбе с пандемией Covid-19. Они подчеркнули важность глобального и равного доступа к вакцинам для всех, над чем обе страны хотят работать.

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В России есть четыре цели для стягивания войск под границы Украины. Такая концентрация российских войск на Севере, Востоке и Юге Украины угрожает не только безопасности Украины, но и стабильности в Европе.