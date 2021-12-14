Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир

На прошлой неделе состоялась видеовстреча президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина. Также телефонные переговоры с последним провел премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Оба западных лидера говорили с Кремлем о возможном нападении россиян на Украину. Путин протестовал против перспектив членства Киева в Североатлантическом альянсе. Требовал заверений, что этого не произойдет. И не получил их. В то же время Евросоюз подготовил санкции, которые будут введены в случае атаки РФ. Что еще писали мировые медиа об Украине и событиях вокруг нее – в обзоре прессы за 8-14 декабря.

"Меркель блокировала поставки оружия в Украину", Bild, Германия

Официально правительство Германии Ангелы Меркель всегда было на стороне Украины. Канцлер и ее министр иностранных дел не раз говорили об исключительной роли ее суверенитета и территориальной целостности. Однако вскоре после окончания эры Меркель структура немецко-украинской солидарности указывает на глубокие изломы.

С мая 2021 года Германия использовала механизмы в НАТО, чтобы не дать другим членам Альянса продавать Украине оружие. Системы вооружения, заблокированные немецким вето – 90 винтовок Barrett M82 из США и 20 противодронных комплексов EDM4S-UA из Литвы. Украина оплатила обе покупки через Агентство поддержки и поставок НАТО NSPA еще в начале года и ждала их доставки.

Автор: Bild Ангела Меркель с мая блокировала продажу в Украине снайперских винтовок из США

В мае представители Германии и Нидерландов в Совете NSPA выступили против продажи американских винтовок. Любое решение продать оружие через NSPA требует консенсуса между союзниками в каждом частном случае.

То, что Нидерланды перешли на сторону Германии против остальной части НАТО - инициатива Берлина. Правительство Меркель хотело избежать впечатления, что они единственные, кто против продажи. Поставку нелетальных противодронных систем также отложили, по меньшей мере, на полгода из-за бюрократических препятствий.

В августе Владимир Зеленский практически умолял Меркель во время ее визита в Киев снять блокаду с покупки оружия. "Ни в коем случае", – ответила она

В августе президент Владимир Зеленский практически умолял Меркель во время ее визита в Киев снять блокаду с покупки оружия у США, Литвы и других стран НАТО. "Ни в коем случае", – ответила Меркель.

Автор: Getty Images Президент Украины Владимир Зеленский безуспешно просил канцлера Германии Ангелу Меркель разблокировать поставки оборонного оружия для Украины

Лишь за несколько дней до истечения срока полномочий Меркель частично отказалась от блокады перед концентрацией российских войск на украинских границах. В конце ноября немцы сняли вето на противодронную систему EDM4S-UA. Десять из 20 заказанных комплексов Украина получит до конца декабря.

"Призываем новое немецкое правительство наконец-то дать зеленый свет оборонительному оружию для Украины. Согласно уставу ООН, ми имеем естественное право на защиту от вооруженного нападения. Украина уже временно потеряла 7% территории из-за военной агрессии России в Крыму и на Донбассе. Сейчас Путин планирует новое масштабное вторжение", – заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Украина обвиняет Россию в информационной войне после арестов "неонацистов", Reuters, Великобритания

13 декабря украинская служба внутренней разведки обвинила Россию в информационной войне после того, как та сообщила, что арестовала 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группы за планирование нападений и массовых убийств.

Инцидент произошел в момент острой напряженности между двумя странами. Украина боится возможного вторжения России. Москва отрицает, что имеет такие планы.

Автор: Getty Images Вид на Лубянскую площадь в Москве и здание ФСБ. 13 декабря российские спецслужбы арестовали 106 человек - якобы поклонников "украинской неонацистской молодежной группы, которые планировали массовые убийства". Киев называет это информационной атакой Москвы

Федеральная служба безопасности России провела аресты в 37 регионах. Двое задержанных планировали нападения на учебные заведения, заявила ФСБ. Возможную группу для нападений назвали МКУ, что означает "Маньяки. Культ убийства". В ФСБ говорят, что группу создал украинец под патронатом спецслужб Украины.

Россия планирует использовать "провокации" якобы со стороны Украины для оправдания военной агрессии

"Такие заявления ФСБ – часть скоординированной информационной операции, которую следует рассматривать только через призму гибридной войны", – ответили в Службе безопасности Украины.

В последние недели Москва направила шквал вражеской риторики против Киева. Украина, США и западные страны выразили опасения по поводу наращивания российских войск у границ Украины и опасности возможного вторжения. Москва отрицает планы нападения и обвиняет Украину и НАТО в разжигании напряженности, требуя гарантий от Альянса, что тот никогда не примет Киев.

Вашингтон считает, что Россия планирует использовать такие "провокации" якобы со стороны Украины для оправдания возможной военной агрессии.

"В разговоре с Джонсоном Путин призывал дать гарантии, что Украина не будет в НАТО", ABC, США

Президент России Владимир Путин 13 декабря заявил британскому премьеру Борису Джонсону, что Москва будет настаивать на гарантиях Запада, исключающих принятие Украины в НАТО.

Наращивание Россией войск рядом с границами Украины привело к опасению украинцев и западных лидеров из-за возможного вторжения. На прошлой неделе президент США Джо Байден предупредил Путина о "серьезных последствиях", если Москва нападет на своего соседа.

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Путин отрицает такие намерения, но призвал лидеров дать юридические обещания, что НАТО не будет расширяться в Украину.

Во время разговора с Джонсоном Путин еще раз заявил об обеспокоенности Москвы "освоением территории Украины" членами НАТО, заявив, что это "несет прямую угрозу безопасности России". Москва возражает против совместных учений украинцев с НАТО, и предупреждает, что расширение Альянса на Украину станет "красной линией" для нее.

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В ходе разговора Путин добавил, что в ближайшее время Россия представит проекты документов, в которых изложит свои требования.

Джонсон вслед за Байденом и другими западными лидерами предостерег Москву от нападения на Украину. Также британский премьер "подчеркнул приверженность территориальной целостности и суверенитету Украины и предупредил, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая приведет к значительным последствиям".

"ЕС закрывается от Москвы из-за Украины и обсуждает беспрецедентные санкции", TV5 Monde, Франция

Евросоюз в понедельник ввел санкции против российской военной группы "Вагнера". Также направил Путину уведомление о разработке "дорогих" для российской экономики санкций, чтобы убедить его не нападать на Украину.

Автор: Reuters Глава внешней дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорит, что нападение на Украину будет иметь для России высокие экономические и политические последствия

"Важно, чтобы Россия поняла, что нападение на Украину будет иметь для нее очень высокие экономические и политические последствия. Полагаемся на сдерживание, чтобы избежать войны. Потому что когда ее начнут, то трудно остановить. Следует готовиться к худшему, надеясь на лучшее. Рассмотрели несколько сценариев и для каждого разработали ответ", – предупредил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Москва подготовилась к конфликту

"Рассматривают экономические и финансовые санкции. Они должны быть беспрецедентными. Ибо сдерживание – лучший способ предотвратить войну. Должны быть готовы сильные ответы, потому что Россия подготовилась к конфликту", - заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

Разговаривать и вести переговоры лучше, чем стрелять, подчеркнул глава дипломатии Люксембурга Жан Ассельборн.

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"Нельзя делать ничего, что обострит напряженность с Москвой", - заявил его испанский коллега Хосе Мануэль Альбарес.

Политический диалог с Москвой продолжается. Администрация президента США с понедельника по среду отправила в Украину и Россию заместителя госсекретаря США по Европе Карен Донфрид.

Европейские лидеры хотят выступить единым фронтом против действий Москвы в этих граничащих с ЕС странах

Подготовлена также встреча европейских министров к саммиту в среду-четверг в Брюсселе. Встреча состоится между лидерами ЕС и их коллегами из пяти стран Восточного партнерства - Украиной, Грузией, Молдовой, Арменией, Азербайджаном. Европейские лидеры хотят выступить единым фронтом против действий Москвы в этих граничащих с ЕС странах.

На этой неделе ЕС продлит на полгода экономические санкции, принятые против России после аннексии Крыма в 2014 году.

"Россия не верит НАТО в Украине", The Times, Великобритания

Москва заявила, что у России не будет выбора, кроме того, как ответить военной силой, если НАТО продолжит свою экспансию на восток.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сделал первое явное предупреждение о возможных военных действиях с тех пор, как Кремль перебросил более 90 тыс. военных к границам с Украиной.

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Россия не раз подчеркивала, что расширение НАТО будет одной из "красных линий", когда Запад забил тревогу относительно возможного российского вторжения в Украину уже в январе-феврале 2022 года.

"Отсутствие прогресса в политических проблемах дипломатического урегулирования этого вопроса будет означать, что наш ответ будет военным и военно-техническим", - сказал Рябков.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала о результатах и возможных последствиях видеоразговора Байдена с Путиным на фоне наращивания российских войск у украинских границ.