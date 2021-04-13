Мэра отстранили от должности из-за вакцинации от коронавируса без очереди

Немецкого мэра отстранили от должности. Фото: newsmaker

12 апреля в Германии отстранили от должности 64-летнего бургомистра города Галле Бернда Виганда из-за того, что он вакцинировался от коронавируса вне очереди.

Решение об отстранении чиновнику вручили лично, пишет DW.

"Такой поступок Виганды разрушил доверительные отношения с городским советом", - говорится в сообщении.

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Документ вступил в силу немедленно. Мэр отрицает все обвинения и требование отставки.

Городская прокуратура также начала расследование в отношении возможного сокрытия экс-бургомистром доз вакцины.

В конце марта в Риге, Латвия, состоялась вечеринка с участием 10 человек, которые потом разъехались на машинах с дипломатическими номерами. Вечеринка была с явными нарушениями карантинных правил.