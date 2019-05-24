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пятница, 24 мая 2019 17:33

Мэр города отправил выпускников "в последний путь"

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Мэр города отправил выпускников &quot;в последний путь&quot;
Градоначальник попытался объясниться, но, как известно, слово не воробей. Фото: скрин из видео

Мэр российского города Владивосток на выпускном в техническом лицее №50 произносил торжественную речь и неудачно оговорился. Сказал, что провожает их "в последний путь в жизни".

После подобной речи мэра Олега Гуменюка, подходящей скорее к похоронам, выпускники и их родители нервно захихикали. Градоначальник попытался объясниться, но, как известно, слово не воробей.

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"Все школы соберутся вместе, и проводим вас в последний путь в жизни", - сказав чиновник.

Пользователи сети вдоволь посмеялись над подобным инцидентом, назвав это "оговорочкой по Фрейду".

В России хотят запретить компьютерную игру Minecraft, потому что она плохо влияет на брак и вызывает агрессию. Игра Minecraft создана по принципу свободы действия. В ней персонаж может исследовать игровую среду, покупать предметы, общаться с другими персонажами и убивать их.

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