Меган Маркл и принц Гарри станут родителями во второй раз

Фото: MISAN HARRIMAN

Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл ждут 2-го ребенка. Полтора года назад герцогиня родила первенца Арчи Маунтбэттен-Виндзора.

О второй беременности Маркл сообщили BBC.

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"Мы можем подтвердить, что Арчи будет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские рады, что ждут 2-го ребенка", - сообщил пресс-секретарь пары.

Меган и Гарри опубликовали черно-белую фотографию, на которой видно округленный живот герцогини. На снимке принц сидит под деревом, положив руки на голову любимой. Она лежит рядом и касается руками живота.

Срок беременности Меган не разглашается. Будущий ребенок станет 8-м в очереди на трон.

Томас Маркл, отец бывшей актрисы и жены английского принца Гарри Меган Маркл, снимет документальный фильм о дочери.