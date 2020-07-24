Меган Маркл и принц Гарри подали в суд на папарацци

Принц Гарри и Меган Маркл судятся с папарацци. Фото: Reuters

Меган Маркл и принц Гарри решили судиться с папарацци из-за их попыток сделать снимок наследника герцога и герцогини Сассекских. Истцы заявляют, что папарацци использовали для этого дроны.

Жалоба на фотографов, которые охотятся за снимками известных персон, поступила в суд Лос-Анджелеса в четверг, 23 июля, пишет Fox News.

Сассекские утверждают, что такие действия являются "вторжением в личную жизнь 14-месячного Арчи".

Маркл и Гарри подали иск в суд после того, как увидели в СМИ фотографию Арчи, которая была опубликована без ведома родителей. Кроме того, снимок был сделан предположительно на семейном пикнике в Малибу, когда рядом не было приглашенных фотографов.

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"Каждому человеку и члену семьи в Калифорнии гарантировано законом право на неприкосновенность частной жизни в своем доме. Никакие беспилотники, вертолеты или телеобъективы не могут отобрать это право", - сообщили юристы герцога и герцогини.

Также указано, что принц Гарри и Меган Маркл подали этот иск с надеждой, что это поможет остановить назойливых фотографов.

Меган Маркл и принц Гарри решили стать родителями во второй раз. После завершения королевских обязанностей Сассекские получили больше времени и личного пространства, чтобы в их семье появился еще один малыш.