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четверг, 01 апреля 2021 22:21

Медиков обязали вакцинироваться от Covid-19

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Медиков обязали вакцинироваться от Covid-19
Врачей, которые откажутся делать прививки, отправят в неоплачиваемый отпуск. Фото: Reuters

В Италии работников медицинских учреждений обязали вакцинироваться от коронавируса.

Соответствующий указ издал премьер-министр страны Марио Драги, сообщает NYT.

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Медиков, которые отказываются от прививок будут временно отстранять от работы или же отправлять в неоплачиваемый отпуск.

Премьер также отметил, что нарушение правил безопасности недопустимо.

"Абсолютно неприемлемо, что непривитые работники контактируют с больными", - заявил Драги.

Работники экстренной медицинской помощи меньше соглашаются на вакцинацию от коронавируса по сравнению с другими медиками. Однако имеют ли больший риск заразиться, потому что не всегда уверены, что на вызове их ждет пациент без Covid-19.

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01
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