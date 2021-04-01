Медиков обязали вакцинироваться от Covid-19

В Италии работников медицинских учреждений обязали вакцинироваться от коронавируса.
Соответствующий указ издал премьер-министр страны Марио Драги, сообщает NYT.
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Медиков, которые отказываются от прививок будут временно отстранять от работы или же отправлять в неоплачиваемый отпуск.
Премьер также отметил, что нарушение правил безопасности недопустимо.
"Абсолютно неприемлемо, что непривитые работники контактируют с больными", - заявил Драги.
Работники экстренной медицинской помощи меньше соглашаются на вакцинацию от коронавируса по сравнению с другими медиками. Однако имеют ли больший риск заразиться, потому что не всегда уверены, что на вызове их ждет пациент без Covid-19.
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