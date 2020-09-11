Математика наградили за изучение обычных процессов

Мартин Гайрер / РА Images

Британско-австрийского исследователя Мартина Гайрера наградили "Премией за прорыв" в математике. Награду в $3 млн присудили за то, что описал, как обычные процессы перевести в математические модели.

Гайрер в 2014-м написал сложный 180-страничный трактат об идеях "структур регулярности". Суть работы - как перевести в математические уравнения привычные процессы, например помешивание ложечкой в чашке чая. Об этом пишет The Daily Mail.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В честь Бориса Патона учредили премию

Гайрер работает в Имперском колледже Лондона. Жена Кью-Мэй Ли - тоже математик. Оба живут в британской столице. Работают в области теории случайных процессов. Это подразделение математики, а именно теории вероятностей, которое изучает случайные процессы. Используют для моделирования систем, которые ведут себя случайно.

Премии за прорыв - набор международных наград, которыми ежегодно награждают ученых за научные достижения в биологии, физике и математике. Награду учредили основатели ведущих мировых технологических компаний Google, Facebook, Alibaba - супруги Сергей Брин и Энн Воджиски, Марк Цукерберг и Присцилла Чан, Юрий и Юлия Мильнер, Джек Ма и Кэти Чжан. Премия должна отметить достижения лауреатов и вдохновить новое поколение ученых.

Мартину Гайреру 44 года. Он родился в швейцарской Женеве. В школе создал программное обеспечение для редактирования звука. Изучал математику и физику в Женевском университете. За деньги с премии математик хочет купить дом в Лондоне.