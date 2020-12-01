Мать почти 30 лет держала сына в неволе

В Швеции 70-летняя женщина лишила свободы почти 30 лет назад своего 12-летнего сына. Фото: twitter.com/Nyheter24

В Швеции 70-летняя жительница Стокгольмского региона лишила свободы почти 30 лет назад своего 12-летнего сына.

В полицию сообщила родственница семьи. Она осмотрела квартиру, когда женщину забрали в больницу. В одной из комнат обнаружила до смерти испуганного мужчину с беззубым ртом и ногами, покрытыми язвами и ссадинами, который едва мог стоять и отвечать на вопросы. В больнице состояние мужчины оценили как тяжелое, пишет газета Expressen.

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По данным издания, мать забрала своего сына из школы в самом начале 7-го класса, после чего больше не выпускала его на улицу. Женщина убедила его, что все вокруг хотят им зла. Причиной такого поведения стало тяжелое событие в семье. Какое именно - полиция пока не выяснила.

Правоохранители задержали злоумышленницу по подозрению в незаконном лишении свободы ребенка.

Полиция освободила 33-летнюю женщину, которая более года сидела в неволе в туалете собственного дома на крыше в индийском городе Панипат. Ее закрывал муж. Женщина очень истощена. Провел спасательную операцию отдел защиты женщин и запрета детских браков. Перед освобождением пленница ничего не ела несколько дней.