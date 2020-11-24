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вторник, 24 ноября 2020 04:33

Маск стал вторым самым богатым человеком в мире

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Маск стал вторым самым богатым человеком в мире
Состояние Маска растет. Фото: Reuters

Основатель Tesla Inc. и SpaceX Илон Маск стал вторым самым богатым человеком в мире, опередив Билла Гейтса, основателя корпорации Microsoft.

Состояние Маска оценили в 127,9 миллиардов долларов. Только в этом году он увеличил свой капитал на 100,3 миллиарда долларов, что является наибольшим показателем среди 500 самых богатых людей мира, говорится в индексе миллиардеров Bloomberg.

Первое место занимает основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос.

Составители индекса указывают, что если бы основатель Microsoft не занимался благотворительностью так много, его бы состояние было бы больше. Сейчас его оценивают в 127,7 миллиарда долларов.

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Еще в январе Маск занимал 35 место. Резкий рост его состояния вызвано увеличением стоимости акций Tesla. Этот год был прибыльным для самых богатых людей мира, несмотря на пандемию, они успели заработать 1,3 триллиона долларов.

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