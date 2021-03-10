Маск рассказал, почему его космический корабль взорвался после посадки

Маск отметил, что с учетом этого опыта в прототип SN11 внесут ряд изменений. Фото: spacex.com

Прототип предназначенного для миссий на Луну и Марс космического корабля американской частной компании SpaceX взорвался через несколько минут после посадки во время летных испытаний. Причиной взрыва прототипа межпланетного многоразового корабля Starship SN10 стала утечка гелия в двигатель во время приземления.

Из-за неисправности при посадке на платформу опоры корабля сломались, повреждения получила и оболочка аппарата, написал основатель и гендиректор компании Илон Маск в Twitter.

"Двигателю SN10 не хватало мощности из-за частичного попадания гелия из топливного бака, это привело к поломке опор на скорости в 10 м/с и части нижней детали оболочки", — говорится в сообщении.

Маск отметил, что с учетом этого опыта в прототип SN11 внесут ряд изменений.

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SpaceX совершила 4 марта испытательный запуск на 10 км 10-го прототипа многоразового межпланетного корабля Starship. Это была 2-я попытка в течение дня запустить Starship. Первую SpaceX совершила за несколько часов до этого, однако за доли секунды до старта бортовые компьютеры послали сигнал о проблеме с двигателем. В SpaceX заявили, что после удачных испытаний "произошла быстрая незапланированная разборка Starship SN10", и показали его обломки.