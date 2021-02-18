Марсоход NASA Perseverance приземлился на Марсе

Марсоход Perseverance покинул Землю 30 июля прошлого года. Фото: NASA/JPL-CALTECH

Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance удачно сел в северном полушарии Марса.

Его точное приземление - 45-километровый кратер Езеро на западной окраине равнины Исиды. Считается, что 3,5-3,9 миллиарда лет назад там располагались дельта реки и озеро, сообщает NASA.

Ожидается, что 19 февраля в 3:07 по киевскому времени марсоход передаст на Землю первые данные и фото.

За более чем 6 месяцев полета Perseverance преодолел 470 млн километров.

Марсоход будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни. В частности, соберет образцы грунта, а также изучать климат и погоду на планете.

На борту Perseverance есть образцы материалов, из которых планируют делать скафандры для высадки людей на поверхность Луны и, в дальнейшем, Марса. Инженеры проверят, как на образцы повлияет марсианская среда.

Аппарат укомплектован 23 специализированными камерами, усовершенствованной навигационной системой, экстремальной установкой, которая сможет собрать образцы марсианского воздуха, а также - 2 микрофонами, благодаря которым человечество сможет впервые услышать, как звучит Марс.

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Также впервые в составе миссии на Марс будет беспилотник - 1,8-килограммовый мини-вертолет Ingenuity (Изобретательность).

До сих пор в рамках марсианских миссий не использовались аппараты, способные летать в атмосфере. С помощью дрона планируют отработать технологию таких полетов.

Общие затраты на создание марсохода и его запуск оценивают в $2,1-2,7 миллиарда.

Марсоход Perseverance покинул Землю 30 июля прошлого года.

Это уже девятая посадка аппаратов NASA на Марс. Один из них - "Curiosity", место посадки которого назвали в честь писателя Рэя Брэдбери, все еще активен. С момента посадки в 2012 году он уже преодолел 23 км по поверхности планеты. NASA и Европейское космическое агентство планируют в 2026 году запустить еще один марсоход, который должен забрать пробирки с образцами, которые соберет Perseverance и доставить их на Землю.