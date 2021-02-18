Marscoin: Илон Маск может создать собственную криптовалюту

В комментариях пользователи предположили возможность создания собственной криптовалюты Маска. Фото: Reuters

Основатель и гендиректор компаний Tesla и ЅрасеХ Илон Маск может создать собственную криптовалюту - Marscoin.

В Twitter он написал, что планирует оказать поддержку владельцам Dogecoin в случае продажи их криптовалюты.

"Если основные владельцы Dogecoin продадут большую часть своих монет, я полностью это поддерживаю. Единственная реальная проблема - это их сверхбольшая концентрация", - написал Маск.

В комментариях пользователи предположили возможность создания собственной криптовалюты Маска и высказали мнения по поводу вариантов с названием: Eloncoin или Marscoin. 2-й вариант основателю Tesla понравился больше.

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