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четверг, 18 февраля 2021 09:05

Marscoin: Илон Маск может создать собственную криптовалюту

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Marscoin: Илон Маск может создать собственную криптовалюту
В комментариях пользователи предположили возможность создания собственной криптовалюты Маска. Фото: Reuters

Основатель и гендиректор компаний Tesla и ЅрасеХ Илон Маск может создать собственную криптовалюту - Marscoin.

В Twitter он написал, что планирует оказать поддержку владельцам Dogecoin в случае продажи их криптовалюты.

"Если основные владельцы Dogecoin продадут большую часть своих монет, я полностью это поддерживаю. Единственная реальная проблема - это их сверхбольшая концентрация", - написал Маск.

В комментариях пользователи предположили возможность создания собственной криптовалюты Маска и высказали мнения по поводу вариантов с названием: Eloncoin или Marscoin. 2-й вариант основателю Tesla понравился больше.

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Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск с помощью мемов спровоцировал рост криптовалюты Dogecoin на 44%.

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