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Макрона появится на праздновании 9 мая в Москве

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Макрона появится на праздновании 9 мая в Москве
Макрона принял приглашение Путина принять участие в праздновании 9 мая в Москве. Фото: AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву на празднование 75-й годовщины победы во Второй мировой войне.

Как отмечается, французский лидер получил приглашение от Путина во время встречи 19 августа. Об этом сообщает Укринформ.

"В следующем мае я буду с президентом Путиным, по его приглашению, отмечать 75-ю годовщину победы во Второй мировой войне", - заявил Макрон.

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Президент Франции добавил, что стороны должны принять долгосрочные решения преодоления имеющихся разногласий. Макрон также отметил, что Европа сейчас должна снова возродить свой суверенитет, и диалог между ЕС и РФ является ключевым и основополагающий в этом.

"Я верю в новую геополитику", - подчеркнул Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что существует "реальная возможность" установления мира на востоке Украины. Макрон также выразил надежду, что саммит "нормандской четверки" может состояться уже в ближайшие несколько недель.

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