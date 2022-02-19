Макрон созвонится с Зеленским перед разговором с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен провести телефонные переговоры с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Они запланированы на выходные.

Об этом сообщает BFM TV.

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В субботу Макрон проведет телефонный разговор с Зеленским, в воскресенье - с Путиным.

"Наша задача - избежать наихудшего сценария. Считаем, что еще можно убедить президента Путина не нападать на Украину", - заявили в канцелярии французского лидера, комментируя предстоящие телефонные разговоры с главами государств.

Президент США Джо Байден в своем последнем обращении по поводу ситуации в Украине заявил, что Россия планирует нападение на Киев. Это может произойти в ближайшие недели.

Перед тем, как выступить с обращением по поводу Украины, Байден провел телефонные переговоры с руководителями ведущих государств НАТО, руководством Альянса и Европейского Союза.