Макрон призвал Путина остановить войну в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
Просмотров: 639
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3132
24 февраля – начало конца режима Путина
24 февраля – начало конца режима Путина
Просмотров: 2799
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
2 Просмотров: 6255
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
Просмотров: 9333
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Просмотров: 6120
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
Просмотров: 873
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Просмотров: 2052
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 4591
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
1 Просмотров: 837
Фото
Все фото
1
9
5
4
5
В России выходят на протесты против войны с Украиной - видео, фото
В России выходят на протесты против войны с Украиной - видео, фото
В Евросоюзе прошли масштабные акции в поддержку Украины
В Евросоюзе прошли масштабные акции в поддержку Украины
На трассе перевернулся автобус с пассажирами: десятки пострадавших
На трассе перевернулся автобус с пассажирами: десятки пострадавших
В Турции появилась стеклянная терраса для прогулок &quot;в воздухе&quot;: невероятные фото
В Турции появилась стеклянная терраса для прогулок "в воздухе": невероятные фото
Начал извергаться крупнейший вулкан Европы: мощные фото
Начал извергаться крупнейший вулкан Европы: мощные фото
Видео
Все видео
Более тысячи россиян задержали за акции протеста против войны
Более тысячи россиян задержали за акции протеста против войны
Стыдно и страшно - известные россияне протестуют против войны
Стыдно и страшно - известные россияне протестуют против войны
Россия сообщает о попадании украинского снаряда в пограничный пункт. В сети новость высмеяли
Россия сообщает о попадании украинского снаряда в пограничный пункт. В сети новость высмеяли
В Японии в знак поддержки спели гимн Украины
В Японии в знак поддержки спели гимн Украины
С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард
С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
Просмотров: 10998
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 4473
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 2934
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 756
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2565
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 февраля 2022
Просмотров: 216
Вісім днів до весни
Днів зо два тому довколишній простір настільки переповнився новинами, чутками, прогнозами й версіями, що все це перестало вміщатися в голові, й душа ...
пятница, 25 февраля 2022 00:38

Макрон призвал Путина остановить войну в Украине

  Комментировать
Макрон призвал Путина остановить войну в Украине
Макрон позвонил Путину. Фото: РБК

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским главой Владимиром Путиным призвал его остановить военную операцию РФ в Украине.

Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин о нападении на Украину: "Это вынужденная мера"

"Президент позвонил Владимиру Путину, чтобы потребовать незамедлительного прекращения военных операций", - говорится в сообщении канцелярии Макрона.

Ранее о состоявшемся разговоре президентов Франции и России сообщил Кремль. Согласно сообщению российской стороны, "Путин дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции".

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран Европейского Союза. Он призвал отключить Россию от SWIFT. А также наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом и помочь нашей армии вооружением и боеприпасами.

"В Украине решается судьба Европы. Если Путин не получит достойного отпора, то пойдет дальше", - сказал Зеленский.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Макрон призвал Путина остановить войну в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета Просмотров: 138666
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП 3 Просмотров: 113699
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине Просмотров: 55788
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США Просмотров: 53123
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
 Просмотров: 39271
Мир
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США Просмотров: 53195
Истребители Китая вошли в воздушное пространство Тайваня - СМИ
Истребители Китая вошли в воздушное пространство Тайваня - СМИ Просмотров: 26005
Путин не победит в этой войне – канцлер ФРГ Шольц
Путин не победит в этой войне – канцлер ФРГ Шольц 8 Просмотров: 6165
Канада ввела санкции против преступного российского режима
Канада ввела санкции против преступного российского режима Просмотров: 1125
Байден заявил о разрыве в отношениях с Россией
Байден заявил о разрыве в отношениях с Россией Просмотров: 3978
Больше всего комментируют
8
"Выбор сделан. Мы победим" - Ющенко с семьей остаются в Украине
8
Путин не победит в этой войне – канцлер ФРГ Шольц
4
В Сумы зашли российские танки, украинская армия дала бой – есть погибшие
3
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
2
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
Голосов: 895
Голосование Помогут ли санкции США и ЕС приостановить российскую агрессию?
  • Да, заставят задуматься о последствиях
  • Нет, он не признает Украину как государство
  • Мне безразлично
Просмотреть