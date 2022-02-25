Макрон призвал Путина остановить войну в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским главой Владимиром Путиным призвал его остановить военную операцию РФ в Украине.

Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

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"Президент позвонил Владимиру Путину, чтобы потребовать незамедлительного прекращения военных операций", - говорится в сообщении канцелярии Макрона.

Ранее о состоявшемся разговоре президентов Франции и России сообщил Кремль. Согласно сообщению российской стороны, "Путин дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции".

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран Европейского Союза. Он призвал отключить Россию от SWIFT. А также наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом и помочь нашей армии вооружением и боеприпасами.

"В Украине решается судьба Европы. Если Путин не получит достойного отпора, то пойдет дальше", - сказал Зеленский.