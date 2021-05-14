Макрон призвал Азербайджан отвести войска с армянской территории

Запись Макрона армянской с призывом к армии Азербайджана покинуть армянскую территорию / Скриншот страницы президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Азербайджан вывести войска из пограничного района Армении.

Соответствующий пост на своей странице в facebook он обнародовал на армянском. Об этом пишет "Европейская правда".

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"Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении. Они должны быть немедленно отведены. Еще раз говорю армянскому народу, Франция солидарна с вами и останется таковой", - написал Макрон.

На странице Макрона есть записи на разных языках - кроме французского и английского, обнародованные призывы к прекращению огня на арабском и иврите.

Накануне премьер Армении Никол Пашинян официально подтвердил, что войска Азербайджана 2 дня назад продвинулись вглубь территории Армении у озера Севлич в Сюникской области.

По его словам, армия Азербайджана утром 12 мая пересекла границу в районе озера Севлич и зашла вглубь территории Армении на 3,5 км. Премьер назвал это "диверсионным продвижением".

В МИД Азербайджана взамен заявили, что армия Азербайджана занимает позиции, определенные соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года, которые ранее были недоступны из-за неблагоприятных погодных условий.

Озеро Севлич расположенный в Нагорном Карабахе, у горы Мец Ишханасар, на высоте 2650 м над уровнем моря.