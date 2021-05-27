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четверг, 27 мая 2021 15:49

Макрон признал ответственность Франции за геноцид в Руанде

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Макрон признал ответственность Франции за геноцид в Руанде
Люди держат свечи во время церемонии поминовения жертв геноцида, 7 апреля 2019 года на стадионе Амахоро в Кигали. В этот день началась трагедия в 1994 году / Getty Images

Президент Эммануэль Макрон публично признал огромную ответственность Франции за геноцид в Руанде 1994 года, и сказал, что только те, кто выжил могут подарить прощение.

Макрона посетил эту африканскую страну и отдал дань погибшим у мемориала жертвам в столице страны Кигали. Об этом пишет CNN.

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"Франция не понимала, что тогда, пытаясь предотвратить региональный конфликт или гражданскую войну, на самом деле стояла на стороне создателей геноцида. Тем самым, несем огромную ответственность. На этом пути только те, кто прошел эти темные времена, могут, пожалуй, простить нас, подарить прощение", - сказал он у мемориала.

Макрон сказал, что его страна "была соучастником" в геноциде, хотя убийцы не были французами. Он пообещал, что "ни один подозреваемый в совершении геноцида не сможет избежать правосудия", потому что "признание нашего прошлого это тоже дело правосудия".

Активисты призывают к судебному преследованию преступников, виновных в геноциде. Некоторые из них уже много лет живут во Франции.

Визит Макрона в Кигали является последним шагом в нормализации отношений между Францией и Руандой. Долгое время отношения между странами затмевала причастность Парижа к геноциду.

В апреле-июле 1994 года этническое большинство Руанды, хуту, которому принадлежала власть, армия и милитаризованные отряды, начала геноцид против этнического меньшинства тутси, которые когда-то занимали правящие позиции в стране. Также они убивали умеренных хуту, сочувствовали тутси. За 100 дней убили от 800 тыс. до 1 млн. человек, из которых примерно 10% хуту. Убивали жестоко - преимущественно зарубали мачете. Убийствам положило конец продвижения из соседней страны Руандийского патриотического фронта, который состоял из тутси. Францию ​​обвиняют в неспособности предотвратить геноцид и в поддержке режима хуту даже после того, как начались массовые убийства.

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27
мая

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