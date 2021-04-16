Президент Франции Эмануэль Макрон опубликовал твит на украинском языке.

"О ситуации на Донбассе, вместе с Украиной и Германией мы продолжаем мобилизовать свои усилия и в дальнейшем решительно настроены на поиск политического решения, которое является единственным возможным", - написал он.

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Макрон сегодня встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он опубликовал совместно фото во время онлайн-связи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Автор: twitter.com/EmmanuelMacron Президент Франции заявил, что ищет политическое решение

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. "У нас было две части встречи. Сначала с президентом Макроном, а потом подключилась, на связи была канцлер Германии. Подключения Путина не было. Хотя я настроен, чтобы мы все в четырех подключились к вопросу безопасности ситуации на востоке Украины и деоккупации наших территорий", - сказал Зеленский на брифинге в Париже.