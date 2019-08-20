Макрон назвал Путину условие возвращения России в G8

Россия вернется в Большую восьмерку после урегулирования конфликта в Украине. Фото: https://www.rbc.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России к "Большой восьмерке" возможно после урегулирования конфликта в Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным во Франции.

"Возвращение в "восьмерку", как и возвращение к положительным отношениям между Россией и ЕС, лежат через решение конфликта в Европе. По моему мнению, вопрос "восьмерки" зависит от украинского кризиса, его урегулирования", - заявил Макрон.

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19 августа прошла встреча президента Франции Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина. По итогам встречи Макрон рассказал, что саммит "нормандской четверки" может произойти в ближайшие недели.