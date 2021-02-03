Макрон на русском языке вступился за Навального

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал освободить российского оппозиционера Алексея Навального. Фото: Reuters

Приговор московского суда по заключению оппозиционера Алексея Навального является "недопустимым". Так считает президент Франции Эмманюэль Макрон.

Он призывал к освобождению политика в микроблоге в Twitter. При этом он обратился к читателям на русском языке.

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"Политические разногласия ни при каких обстоятельствах не являются преступлением. Мы призываем к немедленному освобождению Алексея Навального. Соблюдение прав человека, и демократических свобод, не могут быть предметом обсуждения", - подчеркнул французский лидер.

Российскому политику Алексею Навальному изменили условный срок на заключения на реальный. Он должен провести 2 года и 8 месяцев заключения в колонии общего режима. Учли год, который Навальный провел под домашним арестом.