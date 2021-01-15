Макаки научились узнавать ценные вещи и воровать в обмен на еду

Длиннохвостая макака по индонезийски острове Баллы / CNN

Обезьяны на Баллы научились отличать дорогие вещи от дешевых, и воровать их в обмен на еду.

В статье, опубликованной в научном журнале "Королевского общества" говорится, что обезьяны в храме Улувату на индонезийском острове Баллы, которые воруют у людей сумки, шляпы, очки, планшеты и телефоны, и удерживают для выкупа в обмен на еду, получили новые навыки и примитивные экономические знания. Об этом пишет CNN.

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В ходе исследования выявлено, что взрослые дикие длиннохвостые макаки достаточно умны, чтоб понять, какие предметы имеют самую большую ценность для посетителей. Например, электронные предметы. Они отдают их только после получения пищи, которую считают соответствующей по ценности. Авторы говорят, что это поведение показывает беспрецедентные процессы принятия экономических решений среди обезьян.

Ученые из канадского Университета Летбридж и индонезийского Университета Делаю отметили, что, кроме возможности использовать предметы как символический инструмент для запроса определенных пищевых наград, способность обезьян к бартеру с возрастом успешно увеличивается и накапливается новый опыт.

Исследования проводились в течение 273 дней в 2015-2016 годах, и 2019-го. В нем говорится, что взрослые обезьяны брали несколько наград пищей перед тем, как отдать вещь, когда та имела высокую ценность, и с большей вероятностью брали меньшую награду пищей в обмен на предметы меньшей стоимости.

Эта практика, передается из поколения в поколение, и может быть первым примером культурно поддерживаемой символической экономики среди развитых животных.