МАГАТЭ потеряло контакт с системами мониторинга ЧАЭС

Удаленная передача данных от систем мониторинга гарантий, установленных на Чернобыльской АЭС, утрачена. Фото: facebook.com/ChornobylNPP

Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС прекратили передачу данных Международного агентства по атомной энергии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МАГАТЭ и организацию из системы ООН.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что удаленная передача данных от систем мониторинга гарантий, установленных на Чернобыльской АЭС, утеряна", - говорится в сообщении.

Украина также сообщила МАГАТЭ, что для безопасного управления ЧАЭС все важнее становится ратовать около 210 технических сотрудников и охранников, которые работают там после того, как российские войска взяли станцию под контроль.

Украина просит МАГАТЭ возглавить международную поддержку, необходимую для подготовки плана замены нынешнего персонала и обеспечения объекта эффективной системой ротации.

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24 февраля российские военные захватили Чернобыльскую АЭС. Сейчас станция работает в плановом режиме, но персонал удерживают в заложниках. Украина назвала захват ядерным терроризмом.

В ночь на 4 марта оккупанты начали обстреливать энергоблоки АЭС в Энергодаре. Из-за этого вспыхнул пожар. Город остался без тепла. Пока что радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения. Во время штурма Запорожской АЭС погибли три украинских военных. По состоянию на 5 марта российские оккупанты де-факто контролируют Энергодар. Однако Запорожская АЭС уже "в украинских руках".