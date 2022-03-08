МАГАТЭ потеряло контакт с системами мониторинга ЧАЭС

Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС прекратили передачу данных Международного агентства по атомной энергии.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МАГАТЭ и организацию из системы ООН.
"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что удаленная передача данных от систем мониторинга гарантий, установленных на Чернобыльской АЭС, утеряна", - говорится в сообщении.
Украина также сообщила МАГАТЭ, что для безопасного управления ЧАЭС все важнее становится ратовать около 210 технических сотрудников и охранников, которые работают там после того, как российские войска взяли станцию под контроль.
Украина просит МАГАТЭ возглавить международную поддержку, необходимую для подготовки плана замены нынешнего персонала и обеспечения объекта эффективной системой ротации.
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24 февраля российские военные захватили Чернобыльскую АЭС. Сейчас станция работает в плановом режиме, но персонал удерживают в заложниках. Украина назвала захват ядерным терроризмом.
В ночь на 4 марта оккупанты начали обстреливать энергоблоки АЭС в Энергодаре. Из-за этого вспыхнул пожар. Город остался без тепла. Пока что радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения.
Во время штурма Запорожской АЭС погибли три украинских военных.
По состоянию на 5 марта российские оккупанты де-факто контролируют Энергодар. Однако Запорожская АЭС уже "в украинских руках".
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