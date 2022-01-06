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пятница, 07 января 2022 03:14

Мафиози поймали благодаря фото в Google Street View

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Мафиози поймали благодаря фото в Google Street View
Джоаккино Гаммино (слева) разговаривает с мужчиной у фруктового магазина в Испании / Google Street View

Изображение в Google Street View, которое позволяет смотреть панорамные виды многих улиц по миру, помогло итальянской полиции найти в Испании мафиози из Италии.

У полиции уже были подсказки, что мафиози затаился в Испании, но изображение человека, стоящего у фруктового магазина на карте, подтвердило их подозрения. Об этом пишет Independent.

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Полиция считает, что магазин принадлежал мафиози, и он закрылся после его ареста.

Мафиози Джоаккино Гаммино, сменивший в Испании имя на Мануэль, сбежал из тюрьмы в Риме в 2002 году. Год спустя его заочно приговорили к пожизненному заключению за убийство.

Находясь в Испании, он женился и работал шеф-поваром в ресторане. Полиция нашла его фото в униформе шеф-повара на странице ресторана, закрытого в 2014 году. Следователи узнали его по шраму на левой стороне подбородка.

Гаммино был одним из 100 самых разыскиваемых преступников Италии. Он скрывался в Испании 19 лет, прежде чем итальянская полиция заметила его на Google Maps во время расследования.

Когда итальянская полиция арестовала его с помощью испанских полицейских, он спросил: "Как вы меня нашли? Я даже не звонил семье 10 лет!"

Более 60 кг кокаина прибыли в порт "Южный" в Одессе в контейнере с бананами из Эквадора. Партию наркотиков злоумышленники планировали переправить в ЕС. К контрабанде причастны три человека - граждане Украины, Албании и Румынии.

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