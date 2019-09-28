Мадуро привез в Венесуэлу очередную партию российских военных

Мадуро не впервые вызывает в страну российскую военщину

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в страну прибыла группа российских специалистов для ремонта военной техники.

Сообщает "Украинская правда".

В своем выступлении Мадуро уточнил, что в Венесуэле "приземлились два самолета с персоналом для военно-технической поддержки".

По словам президента Венесуэлы, эта группа российских специалистов сменила "коллег, ранее вернувшихся на родину", они "займутся ремонтом". Других подробностей о предстоящей работе российских "специалистов" Мадуро не сообщил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Венесуэле появились собственные российские "ихтамнеты"

Вместе с тем он сообщил, что в ходе своего визита в Россию получил от президента РФ Владимира Путина "всеобъемлющую поддержку в политической, дипломатической и военной сферах" и заявил о наличии "соглашения по восстановлению экономики Венесуэлы".