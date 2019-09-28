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суббота, 28 сентября 2019 11:28

Мадуро привез в Венесуэлу очередную партию российских военных

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Мадуро привез в Венесуэлу очередную партию российских военных
Мадуро не впервые вызывает в страну российскую военщину

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в страну прибыла группа российских специалистов для ремонта военной техники.

Сообщает "Украинская правда".

В своем выступлении Мадуро уточнил, что в Венесуэле "приземлились два самолета с персоналом для военно-технической поддержки".

По словам президента Венесуэлы, эта группа российских специалистов сменила "коллег, ранее вернувшихся на родину", они "займутся ремонтом". Других подробностей о предстоящей работе российских "специалистов" Мадуро не сообщил.

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Вместе с тем он сообщил, что в ходе своего визита в Россию получил от президента РФ Владимира Путина "всеобъемлющую поддержку в политической, дипломатической и военной сферах" и заявил о наличии "соглашения по восстановлению экономики Венесуэлы".

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