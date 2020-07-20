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Лукашенко заявил о планах оппозиции свергнуть его власть

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Лукашенко заявил о планах оппозиции свергнуть его власть
Лукашенко заявил, что оппозиция пытается свергнуть его власть. Фото: скрин с видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что оппозиция планирует силой свергнуть власть. Поэтому прикладывает усилия для расшатывание обстановки в стране.

Об этом Лукашенко заявил во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, сообщает беларусский канал ОНТ.

"Этот вариант свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки остается по-прежнему актуален", - сказал Лукашенко.

Он напомнил о событиях 2010 года.

"Если у кого-то из вас память короткая, смею напомнить: мы это проходили. Вспомните 2010 год. И тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени. Ввели санкции, наклоняли. Не получается. И тогда на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду, и бросив на Дом правительства", - подчеркнул Лукашенко.

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По его словам, тогда в операции задействовали "400 агрессивных боевиков", каждая фамилия которых была известна властям.

"Плюс еще 400, которые могли там шевелиться. А остальные - это зеваки. И в основном там были сопляки, которых отдавали под расписку матерям", - уточнил президент Беларуси.

В 2010 году в Минске прошла массовая акция протеста из-за фальсификации выборов в пользу Лукашенко возле Дома правительства. Участники акции попытались штурмом взять здание. Их разогнали силовики, организаторов акции обвинили в попытке свержения власти.

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