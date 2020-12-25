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Лукашенко заявил, что украинцы готовили теракты и завезли в Беларусь "тонны оружия". В МИД подчеркнули, что Украина не является врагом

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Лукашенко заявил, что украинцы готовили теракты и завезли в Беларусь &quot;тонны оружия&quot;. В МИД подчеркнули, что Украина не является врагом
Лукашенко рассказал об оружии из Украины. Фото: Украинская правда

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что сотрудники КГБ задержали некую "группу Автуховича", которая якобы перевозила оружие через территорию Украины в Беларусь.

Группировки террористов, дескать, прибывают транзитом через украинское государство, сообщает государственное информагентство Белта.

"Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был", - сказал Лукашенко.

Слова Александра Лукашенко о якобы перевозке оружия "террористами" через территорию Украины не соответствуют действительности и являются частью его привычной риторики, сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об "оружии из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси. Осуждаем терроризм в любых его проявлениях", – сказал Николенко.

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Напомним, Россия приняла проект о предоставлении Беларуси кредита в размере $1 млрд.

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