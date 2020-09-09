Лукашенко заявил, что синяки у протестующих были ненастоящими

Лукашенко заявил, что протестующим рисовали синяки. Фото: TUT.BY

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, в интервью российским СМИ заявил, что некоторым участникам протеста краской рисовали синяки, чтобы выдать их за побои силовиков.

"Синяки показывали, однако сейчас заметили, что некоторым девушкам попы красили синей краской. Что, вы этого не видели? Мы эти кадры можем показать", - сказал Лукашенко.

Однако он утверждает, что 60% участников протеста доставляли в СИЗО "пьяными и прокуренными".

"У некоторых и спина была синяя, но сегодня синяков уже нет. А 39 или 40 травмированных ребят, и с позвоночником переломанным омоновцы до сих пор лежат в госпитале", - сообщил Лукашенко.

Также он добавил, что некоторые пострадавшие сотрудники ОМОН "уже не встанут и к жене не подползут".

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В Минске были задержаны около 70 студентов, которые вышли с протестами против Александра Лукашенко по призыву оппозиции Беларуси к общенациональной забастовке. Колонны студентов с красно-белыми флагами с утра начали стекаться с разных концов города к центру Минска.