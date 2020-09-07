Белорусская милиция задержанием "поблагодарила" сестер за мороженое

В Беларуси девушек арестовали за то, что они предложили милиции мороженое. Фото: TUT. by.

В Бресте, 10 августа, сестры Елизавета и Екатерина решили угостить мороженым сотрудников милиции, однако в ответ их затолкали в автобус.

Девушки возвращались из магазина домой, купив мороженого для всей семьи, и увидели милиционеров, которые изнывали от жары. Сестры предложили правоохранителям мороженого, а в ответ по приказу старшего их взяли под руки и завели в автобус, в котором держали 1,5 часа, сообщает Брестская газета.

После этого в автобус привели еще 5 мужчин. Затем задержанных пересадили в милицейскую "Газель" и куда-то повезли.

По словам девушек, куда именно их повезли, не видели. Однако они предположили, что это мог быть подвал Дома правосудия, поскольку здание, в которое их доставили, выглядело новым и с хорошим ремонтом.

Елизавете и Екатерине не объяснили, на каких основаниях их задержали. В маленькой камере с одной лавкой девушки провели почти сутки.

"Мы не представляли, что будет дальше. Когда спрашивали, нам говорили: мы не знаем, у нас раньше такого не было. Мы думали, что составят какой-нибудь протокол и под утро отпустят. Не допускали и даже мысли, что это затянется на трое суток", - рассказала Лиза.

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В СИЗО девушек осмотрели женщины-надзирательницы. Они заставили полностью раздеться и сесть три раза. Проверяли волосы, уши, ступни, физиологические отверстия. Сняли шнурки, браслеты, ремни и косточки из бюстгальтеров.

Среди ночи в камеру привели 10 девушек, а потом еще, пока их не стало 16 человек.

"Все это время милиционеры делились на плохих и хороших. Хорошие сочувствовали, приносили воду, пищу, салфетки. Но были и те, которые подходили и говорили: "Да вы тут месяц будете сидеть, что захотим, то с вами и сделаем", - сказала одна из девушек.

В СИЗО Лиза и Катя пробыли до 13 августа. Родители 2 суток ничего не знали о детях, поскольку их не было в списках.

Впоследствии сестры узнали, что 14 августа их будут судить.

Елизавету признали виновной по статье 23.34 КоАП "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", а Екатерину наградили штрафом в размере 5 базовых величин.

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