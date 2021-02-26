На заседании НОК Лукашенко сказал, что его сыновья не будут править в Беларуси. Фото: Reuters

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет передавать власть своим детям.

"Много вы слышите разговоров: транзит власти, вот здесь сейчас Лукашенко-старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня. И Виктор, если вы его выберете, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности", - сказал Лукашенко, сообщает сайт президента Беларуси.

Он сказал об этом во время собрания Национального олимпийского комитета. Возглавлял его ранее, но попал под санкции. Его сына Виктора Лукашенко избрали новым президентом НОК. Сам Лукашенко не планирует избираться на очередной срок руководителем комитета.

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На должность председателя комитета выдвинули только кандидатуры Александра и Виктора Лукашенко.

До сих пор Виктор Лукашенко занимал должность первого вице-президента НОК. Был советником своего отца по вопросам национальной безопасности.

Европейский Союз продлил санкции против режима белорусского диктатора Александра Лукашенко. Они будут действовать до 28 февраля 2022 года. Ограничительные меры наложили на чиновников и силовиков, причастных к фальсификации президентских выборов, политическим репрессиям и насилию против участников мирных протестов.