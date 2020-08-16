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воскресенье, 16 августа 2020 14:21

Лукашенко выступил на площади в центре Минска
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Сегодня, в воскресенье 16 августа, в центре Минска проходит первая крупная акция в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко.

Она началась в 12:00 на Площади независимости у Дома правительства по инициативе провластного общественного объединения "Белая Русь", передает BBC News Украина.

"Люди все еще прибывают колоннами. В руках они держат плакаты с надписями" Лукашенко - наш президент "и" Отведем страну от пропасти ", - сообщают журналисты с места событий.

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В то же время, ТАСС информирует, что участие в митинге принимают 400 человек.

В Беларуси проходит митинг в поддержку Лукашенко. Фото: bbc.com
В Беларуси проходит митинг в поддержку Лукашенко. Фото: bbc.com
В Беларуси проходит митинг в поддержку Лукашенко. Фото: bbc.com
В Беларуси проходит митинг в поддержку Лукашенко. Фото: bbc.com
В Беларуси проходит митинг в поддержку Лукашенко. Фото: bbc.com

"Я не хотел вас звать на эту площадь. Я позвал вас не для того, чтобы вы меня защитили. Я позвал, чтобы вы защитили свою страну, независимость, семьи. Это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь. Идет наращивание военной мощи на западных границах страны. Литва, Польша, Украина предписывают нам провести новые выборы. Если мы их послушаем, мы погибнем как государство, как народ, как нация ", - выступил Александр Лукашенко.

Еще заявил, что выборы состоялись: "Не может быть более 80% фальсификаций. Нас хотят ослабить, кто будет проводить эти выборы? Бандиты и урки".

Ранее сообщалось, что президентский кортеж прибыл на митинг в поддержку Александра Лукашенко. Вероятно, Пезидента лично выступит на митинге.

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Дата
16
августа

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