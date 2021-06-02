Лукашенко выставил виноватой Украину в закрытии неба для Беларуси

Лукашенко обвинил Украину в нарушении соглашений об авиасообщениях. Фото: Reuters

Белорусский диктатор Александр Лукашенко назвал запрет авиакомпаниям Беларуси летать над воздушным пространством Украины политизацией. Он собирается жаловаться по этому поводу в Международную организацию гражданской авиации - ICAO.

Об этом заявили в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси.

По словам представителей департамента авиации, решение Украины нарушает положения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и соглашения с Беларусью о воздушном сообщении в 1995-го.

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Белорусские чиновники вспомнили катастрофу самолета Ту-154 авиакомпании "Сибирь", который в 2001 году нечаянно сбили во время российско-украинских военных учений, трагедию лайнера Malaysia Airlines, сбитого боевиками в Донбассе, и инцидент с самолетом "Белавиа", который в 2016-м по требованию СБУ вернули в аэропорт "Киев" из-за участника антимайдана, летевшего на нем.

"Авиационные власти Республики Беларусь не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины в осуществлении полетов", - заявили в ведомстве.

Посольство Беларуси в Украине направило Министерству иностранных дел ноту протеста из-за прекращения авиасообщения с 26 мая. Украина закрыла свое небо для Беларуси из-за угона пассажирского лайнера Ryanair и ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича 23 мая.