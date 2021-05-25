Лукашенко встретится с Путиным в третий раз за год на фоне угона пассажирского самолета

Путин встретится с Лукашенко 28 мая. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и глава РФ Владимир Путин 28 мая, в пятницу, проведут третью за год встречу.

Об этом сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в Минске и Москве.

Вероятно Путин и Лукашенко проведут переговоры в Сочи. Пока официальных сообщений о встрече не было.

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По словам источника издания, представляющего белорусскую сторону, на переговорах речь пойдет о работе над планом, который с 2019 года носит название "Программа действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании союзного государства".

Первый в этом году визит Лукашенко к Путину состоялся 22 февраля, который тоже прошел в Сочи. Вторые переговоры прошли 22 апреля в Москве.

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