Лукашенко уйдет с поста президента Беларуси только после "честных выборов"

Лукашенко хочет мира в стране. Фото: AP

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уйдет с поста главы государства только путем честных выборов.

Об этом он сообщил во вторник, 5 января, общаясь с представителем холдинга "Горизонт", сообщила БелТа.

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По словам Лукашенко, он не враг своему народу и самому себе.

"Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только честные выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось", - сказал Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не уйдет с поста главы государства, пока этого не попросит "последний" сотрудник ОМОНа.