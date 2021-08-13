Лукашенко снова пригрозил третьей мировой войной

Лукашенко снова заговорил о третьей мировой войне. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова пригрозил началом третьей мировой войны.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского диктатора.

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"Вы не думайте, что я специально нагнетаю обстановку, чтобы начать какую-то войну. То, что может вспыхнуть третья мировая война - не шутка", - прокомментировал он.

Если же произойдет нападение на Беларусь, Россия расценит это как нападение на собственные территории, заявил Лукашенко.

"Если войска США и ЕС влезут в Беларусь, то Россия отреагирует. Потому что, не дай бог, рухнет Беларусь - под Смоленском будут стоять ракеты. Не под Киевом и на Черном море, а под Смоленском. И здесь сойдутся эти силы", - сказал Лукашенко.

9 августа президент США Джо Байден подписал указ, которым расширил уже существующие санкции против белорусского режима.