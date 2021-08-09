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Лукашенко рассказал свою версию событий с боевиками ЧВК "Вагнер" в Минске

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Лукашенко рассказал свою версию событий с боевиками ЧВК &quot;Вагнер&quot; в Минске
Лукашенко рассказал, кто "слил" вагнеровцев. Фото: Белсат

Сотрудникам КГБ Беларуси стало известно о прибытии в страну в июле прошлого года участников ЧВК "Вагнера" после сообщения белоруса, скорее всего, агента КГБ.

"Начнем с того, что "вагнеровцы" приехали куда-то, под Минском остановились. Они случайно нарвались на парня, который нас поставил в известность. Был ли это КГБ Беларуси агент - не знаю, я в это не вникал. Скорее всего. Он сказал, что едут люди, бывшие военные, подготовлены. Мне бывший руководитель КГБ позвонил. Я сказал: "Не торопись, возьми под контроль, они же пока действий никаких не делают", - заявил журналистам самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время большой пресс-конференции.

Он назвал "ложью" любую другую версию этих событий.

Лукашенко отметил, что приезжие подозрительно часто меняли место жительства. Было решено задержать "вагнеровцев" после того, как сотрудники спецслужбы взвесили риски их свободного перемещения по стране.

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал выдать гражданство всем мигрантам из Украины. Он добавил, что отношения между Украиной и Беларусью сейчас находятся "в самой нижней точке".

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