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пятница, 18 июня 2021 13:24

Лукашенко пытается "затопить" ЕС беженцами с Ближнего Востока

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Лукашенко пытается &quot;затопить&quot; ЕС беженцами с Ближнего Востока
Белорусы, одетые как ОМОНовцы, проводят акцию протеста на польско-белорусском пограничном переходе 5 июня 2021 года в польских Бобровниках. Белорусские диссиденты, которые убежали от режима в Польшу, требуют от ЕС и других западных стран ввести дополнительные экономические санкции против режима Лукашенко / Getty Images

Литва рассматривает возможность строительства забора на границе с Беларусью. Глава МВД страны Агне Билотайте оценила, что инвестиции в это дело могут обойтись в 15 миллионов евро.

Граница между странами протянулась почти на 680 км, но пока что огорожен участок менее 80 км. Более 90 км границы вообще нельзя огородить, потому что она проходит через озера, болота и реки. Литовцы намерены построить 508 км специального забора, оборудованного датчиками движения и камерами. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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Все дело в тому, что из Беларуси через Литву в ЕС идут потоки нелегальных мигрантов, которые ищут прибежища в Евросоюзе. Вильнюс не сомневается, что нелегальные мигранты стали "гибридным оружием" в руках режима Александра Лукашенко. Об этом заявил глава литовского МИД Габриэлиус Ландсбергис. Нелегальные мигранты летят из Багдада и Стамбула в Минск, а оттуда в Литву.

О помощи Литве заявил глава МИД Греции Никос Дендиас во время визита в Вильнюс. Он сравнил действия Беларуси в отношении нелегальных мигрантов с действиями Турции, соседа с его страной, которые так само шантажирует власти ЕС. Ландсбергис говорит о необходимости обсудить эту тему на форуме Евросоюза.

Служба охраны государственной границы Литвы предупредила, что более тысячи мигрантов уже могут находиться в Минске, готовясь перейти границу с Литвой и ЕС. Практически каждый день они идут небольшими группами, чтобы нелегально пересечь границу.

С начала года в Литве задержано около 400 нелегалов, что в четыре раза больше, чем за весь прошлый год. Некоторые из них пытаются попасть из Литвы на запад ЕС через Польшу. Только в последние дни пограничная службы задержали на литовской границе две группы, которые произвольно покинули литовские центры для иностранцев.

Только в четверг в аэропорту Минска приземлился Boeing-777 иракских авиалиний с более чем 500 пассажирами. У Ирака нет безвизового режима с Беларусью, поэтому Минску пришлось заранее выдавать визы всем иракцам на борту.

Есть много признаков того, что это последствия заявлений Лукашенко, который в конце мая заявил, что Беларусь больше не будет пресекать контрабанду наркотиков и нелегальных иммигрантов в ЕС.

"Для такого количества людей невозможно обойти белорусских пограничников и остаться незамеченными. Раньше были ситуации, когда отношения Беларуси с ЕС ухудшались, и чиновникам приказывали не обращать внимания на контрабанду и нелегальных иммигрантов. На это закрывали глаза, либо пограничников направили на другие участки, а фрагменты границы специально обнажили, создавая так называемые каналы", - говорит бывший белорусский пограничник, который бежал из страны от репрессий.

На этой неделе послы стран ЕС приняли решение о введении новых санкций против белорусских чиновников и организаций, причастных к принудительной посадке пассажирского лайнера авиакомпании Ryanair в Минске. Речь идет о запрете на получение виз и замораживание активов для 78 человек и семи организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку самолета Ryanair 23 мая.

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